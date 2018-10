Ora a Di Maio tocca iscriversi al Pd

Lo si dice sempre: "Internet non dimentica". Questa volta è stato Tommaso Ederoclite, il presidente dell'assemblea metropolitana del Pd Napoli, a ripescare dal web un comizio del 23 agosto 2017 del leader politico del M5s nel quale Di Maio diceva: "Cercate una mia proposta di legge di condono che riguarda Ischia o qualche altra regione: se la trovate mi iscrivo al Pd". Scrive Ederoclite su Twitter: “Ti aspetto in Federazione Luigi”.

Era il 23 agosto 2017 e @luigidimaio urlava dal palco "cercate una mia proposta di legge di condono che riguarda Ischia o qualche altra Regione: se la trovate mi iscrivo al Pd".



Sulla questione del condono edilizio extra large di Ischia, Valerio Valentini ha parlato con la senatrice grillina Elena Fattori che conferma: “È molto grave, tutto ciò. Non lo nego. I nostri deputati sono sconcertati: non si capacitano di come una simile misura sia potuta essere avanzata dal M5s”. Pare sia arrivato da molto in alto, l’ordine: si dice che Di Maio in persona sia molto interessato a quel decreto. “Non so dire di chi sia la manina, stavolta. Ma di certo è una manina che non fa onore al Movimento: spero che alla fine si trovi il modo di correggere quell’emendamento al decreto Genova. Che, come nel caso della soppressione degli Sprar, non era previsto né nel nostro programma elettorale né nel contratto di governo”.