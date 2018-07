La destra in Movimento verso le elezioni europee

Si riuniranno domani alle ore 10, presso l'Auditorium di Via Rieti 13 a Roma, l'Assemblea e la Direzione Nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità. Un'occasione per tracciare un primo bilancio del lavoro del governo, ma anche per avviare una riflessione sul futuro della destra valutando nuovi progetti di aggregazione all'interno del Polo Sovranista e del centrodestra.

“La nostra Assemblea - spiega il segretario Gianni Alemanno - si svolge in un momento in cui è possibile fare una prima valutazione del lavoro del governo giallo-blu, ma anche nel momento di massima crisi del centrodestra tradizionale. Lanceremo dei progetti concreti e delle proposte programmatiche per rafforzare la presenza politica della destra anche in vista delle prossime elezioni europee”.

I lavori, guidati dal presidente nazionale Roberto Menia, saranno aperti di Alemanno e proseguiranno con il dibattito cui parteciperanno il senatore Claudio Barbaro, l'onorevole Silvano Moffa e altri esponenti del mondo associativo e politico della destra diffusa.