Se anche il Pd tarocca il suo programma

Dei programmi taroccati dei Cinque stelle sappiamo ormai tutto, ma a ben guardare hanno questo (le varie versioni) in comune: sono truffaldi in ogni caso, e in qualunque modo difficilmente realizzabili. E questo comporta, al limite, una minaccia relativa di danno al paese. Invece è un danno vero per il paese, anche in proiezione futura, se a taroccare il suo programma ci si mette anche il Pd. Perché anche se ha perso, il Pd del 4 marzo un buon programma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.