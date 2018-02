Chiamparino è tornato, ed è pronto a raccogliere i cocci del Pd

Roma. Dicono spesso i suoi amici, e più spesso i suoi nemici, che lui è tipo da accettare una sfida solo quando è già sicuro di vincerla. E dunque ci sta che Sergio Chiamparino per ora resti prudente, nel definire il suo futuro. Attendere, osservare: e poi decidere. Quel che è certo, al momento, è che non si ricandiderà a guidare il Piemonte nel 2019: e questo, evidentemente, anche in virtù della sua abitudine di cui si diceva, dal momento...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.