Roma. Fare il sindaco è un mestiere molto difficile. Se n’è accorto di recente anche Filippo Nogarin, primo cittadino di Livorno, tentato di non ricandidarsi per un secondo mandato. “Ho sulle spalle cinque inchieste penali e 50 civili. Alcune assurde, come una su un canto dell’upupa. Sono due le cose: o sono Al Capone, oppure c’è un accanimento nei miei confronti”, ha detto. Leonardo Domenici, ex sindaco di Firenze per 10 anni, conosce il tema. Lo ha affrontato politicamente, quando era presidente dell’Anci,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.