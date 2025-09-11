Piccola Posta
Droni, droni, droni ovunque
415 droni russi sull'Ucraina, un altro di paternità ignota ha colpito un'imbarcazione della flotilla diretta a Gaza, droni Stealh israeliani invisibili colpiscono Doha. Ursula von der Leyen vuole costruire "un muro di droni"
Cara amica, carissima compagna, ti scrivo. Ieri la Russia ha spedito sull’Ucraina 415 droni, poco rispetto al migliaio dell’altro ieri. 122 droni ucraini sarebbero stati intercettati sul cielo dalla difesa russa. Ieri almeno dieci droni russi hanno violato lo spazio aereo polacco e uno ha distrutto una casa. Ieri un altro drone di paternità ufficialmente ignota ha colpito un’imbarcazione della flotta diretta a Gaza. Droni Stealth israeliani, invisibili, sarebbero stati impiegati per il bombardamento di Doha, Qatar.
La presidente della Commissione europea von der Leyen ha dichiarato il proposito di costruire a difesa dell’Europa un muro di droni. Carissima amica, cara compagna. Io penso a te, che al vento, non vedesti cader che gli aquiloni.
La pietà non ha bisogno di postille. Lettera a Mariarosa Mancuso
Cara Mariarosa, i racconti sollevano una storia dal bassorilievo dove giacciono i caduti. Così gli spettatori si aggrappano a un corpo, a un viso, a un nome ridiventano capaci di figurarsi il grande numero di morti. Questo è ciò che ha fatto il film "La voce di Hind Rajab". Una bambina di cinque anni, che forse avrebbe scelto di coprirsi i capelli, forse li avrebbe sciolti al vento, o forse non avrebbe potuto, e sarebbe stata velata, e viva
Le “battaglie cruente” si sono avvicinate, dall'Asia all'Europa
I signori di Pechino disprezzano la fatica indolente della democrazia, dell'opposizione. Xi, Putin, Kim Jong Un, Modi, e poi Pezeshkian, Lukashenko, Erdogan. L'occidente ora si pronuncia solo per farsene beffe, Trump e la sua America "profonda" non ne fanno più parte e l'Europa non è che un moscerino politico