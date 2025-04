Si esce dalle istituzioni internazionali più facilmente che dalla porta di casa

Musk e compagni vogliono far uscire gli Usa da Nato e Onu, appena insediatosi Trump ha firmato l'uscita dall'Oms. La Turchia nel 2021 uscì dalla Convenzione di cui era stata prima firmataria. L'Ungheria di Orbán ha decretato l'uscita dalla Cpi. Andarsene è semplicissimo, esser buttati fuori è più complicato

Decenni di invocazioni militanti a uscire dalla Nato spiazzati di colpo dal programma di Musk e compagni di far uscire gli Usa da Nato e Onu. Come un fuoruscire da sé. Ricorrere alle formule dell'esorcismo: “Ti esorcizzo spirito immondo, serpente maledetto”. Il 20 gennaio Trump ha firmato l’uscita dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità – a valere fra un anno, secondo i trattati. Si esce dalle solenni istituzioni internazionali più facilmente che dalla porta di casa. Un caso pittoresco fu quello della Turchia, che nel 2021 uscì dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che aveva ospitato e patrocinato a Istanbul dieci anni prima, e di cui era stata prima firmataria. Firma di Erdogan in entrata, firma di Erdogan in uscita. Perché non ci fossero dubbi, la decisione di uscire venne quando uccisioni – 300 femminicidi nel 2020 – e violenze contro le donne turche toccavano un nuovo record.



Del resto, si sta nei consessi internazionali con una straordinaria agilità di riflessi. La Slovacchia, fottendosene della normativa europea, ha appena deliberato l’uccisione di 350 orsi, dopo che un uomo era stato ucciso da un orso. Una proporzione degna degli scambi fra governo israeliano e Hamas. La Slovacchia di Fico è una sorella minore dell'Ungheria di Orbán. Che appena ricevuto e celebrato il capo del governo israeliano Bibi Netanyahu, fottendosene bellamente del mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale, ha decretato l'uscita dell'Ungheria dalla Corte. Nella circostanza Orbán ha avuto cura di ricordare di essere stato “il primo a firmare il documento di adesione alla Corte penale internazionale” nel 2001. Il primo e l'ultimo.



Se uscire da leggi e istituzioni internazionali, cioè da quel po’ di civiltà, è così facile, è paradossalmente difficile esserne buttati fuori. E’ previsto che uno stato possa uscire – recedere – dall’Unione europea, come fece stoltamente il Regno Unito. Ma i trattati non prevedono una procedura per buttare fuori un paese membro. E qualora finalmente si potesse, per esempio, buttare fuori dall’Unione europea l’Ungheria di Orbán, lo si farebbe soltanto all'unanimità, cioè compreso il voto di Orbán. (Comma 22: Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo).