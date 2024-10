Caro Giuliano, una morale separata dall'efficacia è una possibilità irrinunciabile

E tuttavia non mi contento davvero di una obiezione morale su Gaza: ci si deve interrogare sul principe che si faccia troppo odiare. Netanyahu – e l’alleanza di governo su cui si regge – si è fatto troppo odiare da troppa parte dell’umanità

Caro Giuliano, ieri hai cortesemente chiamato la mia posizione “perfettamente morale, secondo me errata”, e te ne ringrazierei, leggendola “errata, secondo me perfettamente morale”. Insistere sul nostro dissenso su Gaza è superfluo, è un fatto compiuto, ma c’è un dettaglio che ha un’influenza pratica, e riguarda proprio la giornata di oggi.

In sostanza, non riconosco un dissenso né riguardo alla ripugnanza per il 7 ottobre, né sopra il giudizio sull’Iran degli ayatollah e la prospettiva di un loro armamento nucleare. Fui ammiratore di Osirak. Quanto a una morale separata dall’efficacia, dunque eventualmente errata, è una possibilità irrinunciabile: salvare la propria anima è il minimo. Non mi commuovono le denunce dei bombardamenti su Dresda tarde di tre quarti di secolo, ma chi le avesse denunciate allora come un inutile accanimento, o anche solo per obiettarvi personalmente, meritererebbe un’alta considerazione. Come lo scienziato che avesse obiettato all’atomica su Hiroshima, o il pilota che avesse disertato dall’atomica su Nagasaki. Tuttavia puoi immaginare che io non mi contenti davvero di una obiezione morale, e invece creda – sbagliando, forse, ma resta da vedere – nel suo effetto. Machiavelli chiede se convenga più al principe essere amato o temuto, e raccomanda il male minore: ma ci si deve interrogare anche sul principe che si faccia troppo odiare. Netanyahu – lui in persona, e più l’alleanza di governo su cui si regge – si è fatto troppo odiare da troppa parte dell’umanità. A questa parte appartengono giovani persone ferite da un tale scandalo di fronte al mattatoio di Gaza, da identificare il governo di Israele con Israele, e da rigettare come un ricatto, questo sì immorale, l’avvertimento sull’antisemitismo. Dall’antisemitismo non si guardano come da un tabù, come (forse) noi, bensì come da un’assurdità loro estranea.

Vengo al punto, quanto all’effetto di una morale in un caso concreto e incombente. L’infame intitolazione che qualcuno ha dato alla manifestazione di oggi per la Palestina è allo stesso tempo, come altre volte, un indifferente pretesto alla decisione di tante persone giovani di incarnare il proprio scandalo e chiederne conto. Ti faccio un esempio a sua volta scandaloso, che ti renderà l’idea: si va a una manifestazione indetta da un volantino infame, ammesso che lo si legga, un po’ come si sale su un barcone di scafisti, potrà succedere di annegare, o di toccare terra, e perfino di finire a processo per complicità con gli scafisti.

Che lo scandalo sia fuorviato verso parole d’ordine insensate è nelle cose. Denunciare intitolazioni infami e parole d’ordine insensate è giusto e necessario, ma auspicare il divieto alla volontà di manifestare è un errore gravido di guai. E, nella tua posizione, è esattamente un cedimento alla morale separata dall’efficacia e dall’effetto, dunque, diresti, “errata”. In particolare di fronte alla posa con cui il governo e il ministro dell’Interno, uomo costantemente “in prova”, da un rave a una guerra mondiale, si dispongono a sfidare il disordine pubblico. Sono molto preoccupato per la manifestazione di oggi, e l’occasione che offre a molti energumeni in alto e in basso. E’ ancora più preoccupante la conferma che darà, che ha già dato, alle ragazze e ai ragazzi cui la carneficina di Gaza ha procurato quello scandalo incancellabile per un gran tempo a venire. Si disse, ventun anni fa, che il movimento contro la guerra fosse “la seconda superpotenza mondiale” – e perfino il movimento se ne lasciò lusingare. Non era così, le guerre hanno ripreso le loro tracotanti ragioni e basta avere o fabbricarsi una bomba atomica per dettar legge. Lo scandalo dei giovani, unilaterale che sia, dimentico che sia di donna vita libertà, deviato che sia dalle propagande multilaterali, non può che essere rincarato dalle proibizioni, e reagire come a una sfida. Non diventerà una superpotenza globale, e meno male, ma si esilierà, e pregiudicherà la solidarietà col mondo.