Il meritevole giornalismo contemporaneo dei giovani

Le classifiche sono incresciose, certo, e tuttavia: chi sono io per non giudicare? Dunque vorrei congratularmi col Manifesto per lo spazio e la cornice che assicura ai reportage dall’Ucraina, ora dal fronte del Kharkiv, di Sabato Angieri. Li leggo, in tempo di accaniti premi letterari e giornalistici, come un esempio del modo in cui il giornalismo contemporaneo, accanto alla conferma di (non molti) inviate e inviati provetti e provati, si disfa e si ricompone grazie a un numero di giovani, donne e uomini, ammirevoli per coraggio, tensione umana, cura della parola, scritta e detta, e delle immagini. Spesso si muovono sul fronte come autostoppisti di fortuna, un’ambulanza, una carretta da cavallo, un blindato che se ne fotte del regolamento. Spesso si trovano una testata o una testata trova loro, con una libertà che somiglia al precariato e viceversa. Leggo e guardo quanto posso di questa rischiosa e preziosa generazione, capace di simpatia e di verità. Devono andare con tenacia controcorrente per guadagnarsi il diritto a un tono e a una forma personali. Ho cercato notizie, le più affidabili su una rivista femminile: Angieri ha 35 anni, ha studiato lettere, non ci sono dati certi sul suo amore e sul suo patrimonio (!). Auguri per ambedue, o almeno uno.