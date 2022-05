Le sorprese a googlare oggi "Sofri-Calabresi"

È venuto fuori il link al centro che presiede ai concorsi per il reclutamento nell’Arma e ai corsi interni per sottufficiali e ufficiali. Una delle domande nei quiz preparatori è da segnare

Nell’anniversario dell’omicidio di Luigi Calabresi, 50 anni oggi, ho raccolto e messo da parte (letto no, mai troppo zelo) le cose diverse pubblicate sui giornali o altrove. Con l’elementare funzione di Google: Sofri-Calabresi, cerca. E’ così che ieri mi sono venuti fuori i link con il “Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento”, il centro che presiede ai concorsi per il reclutamento nell’Arma e ai corsi interni per sottufficiali e ufficiali. La mia presenza là dentro, ripetuta nel corso degli anni, fa parte dei “Test per la preparazione alla prova preliminare”, suggeriti ai concorrenti: sono migliaia di quiz di vario argomento, con l’avvertimento che “le risposte esatte sono quelle contraddistinte dalla lettera A”. Ecco il test che mi riguarda:

Adriano Sofri è stato condannato all’ergastolo:

A) per l’omicidio Calabresi

B) per l’omicidio del Generale Dalla Chiesa

C) per l’attentato a Giovanni Paolo II

D) per la strage di Bologna.

(Che cosa sarà stato degli aspiranti carabinieri i quali per qualche singolare circostanza sapessero che non sono stato condannato all’ergastolo?).