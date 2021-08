Le sbarre roventi delle celle

Photo by Saad Chaudhry on Unsplash

Quando fa così caldo, non essere particolarmente dotati di immaginazione torna utile. Per esempio evita di darsi pensiero per chi al caldo non può sfuggire

Le persone si dividono in due generi. Le persone che non sono dotate di immaginazione, e le persone dotate di immaginazione. Per esempio, le persone non dotate di immaginazione dicono: “Fa caldo”. Dicono: “Che caldo che fa”. “Fa un caldo da morire”, dicono. Le persone che sanno immaginare, per esempio, pensano: “Ma come fanno quei poveretti nelle celle, senza un filo d’aria, spesso senza un filo d’acqua?” Pensano: “Con quelle sbarre arroventate”. Dicono: “Come mai non scoppiano rivolte nelle prigioni?”.