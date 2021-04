Chi non commette reati da 40 anni è un delinquente abituale?

Qualcuno le chiama "tecnicalità giuridiche", ma la mossa dei magistrati è solo un espediente per impedire la prescrizione dei reati degli estradati in Francia

Scrivo mentre gli arrestati in Francia vengono ascoltati dalla Procura, orientata, pare, a rimandarli ai loro domicili in attesa dei lunghi e numerosi passaggi previsti dalla procedura di estradizione. Sono già tornati a casa i primi ascoltati, compreso Giorgio Pietrostefani. Due dei tre che la polizia non aveva trovato mercoledì mattina si erano intanto consegnati spontaneamente, aggiungendosi agli altri sette.

Sono ignorante di leggi. Sono stato colpito da un dettaglio delle cronache. Due o tre della lista dei ricercati italiani erano sul punto di vedere prescritto il loro reato, dunque di tornare liberi. Per sventare questa evenienza, ho letto, i magistrati italiani competenti dei loro casi hanno emesso una dichiarazione di “delinquenza abituale”, sospendendo la decorrenza della prescrizione. Le cronache accennavano pudicamente al ricorso a “tecnicalità giuridiche”. Per curiosità, ho spulciato un po’ di brocardi, altalex eccetera, e, certo per quella mia ignoranza, non sono riuscito a capacitarmi che si dichiari delinquente abituale, cioè attuale e concreto, uno condannato più di 40 anni fa che non abbia commesso nel frattempo alcun reato. Mi sono chiesto se fosse la latitanza a giustificare la misura. Ma – sempre che io non fraintenda – la latitanza non è un reato. E allora? Siamo di fronte a uno di quei mezzi che il fine giustifica, secondo la vulgata nera del Machiavelli di cui la dottrina di Mitterrand amava tanto l’esprit florentin, lo spirito fiorentino?



E a proposito di malintesi. Ieri una persona, uno gentile, che conosco di vista, mi ha cercato. Voleva sincerarsi se fosse vero che mi avevano catturato. Si vive e si muore di qui pro quo.



P.S. Malintesi: vorrei ribadire che, a differenza di quanto sento dire in giro, non ho ammazzato né mandato ad ammazzare nessuno. Non devo averlo detto ancora abbastanza.