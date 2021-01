Mi butto? "E bùttateeee!"

Matteo Renzi è un po' come quel simpaticone che si arrampica fino all'ultimo cornicione del Colosseo e, scherzando, minaccia di lanciarsi. E di sotto trova una folla che non aspetta altro

Essendo affezionato a Matteo Renzi come se avessimo fatto il militare insieme (di corsa, il bersagliere), sono fortemente in pensiero. Proprio nel momento in cui pare che faccia ballare tutti sulla sua corda, a me viene in mente quello che si arrampica fino sull’ultimo cornicione del Colosseo e da lì grida: “Me buttoooo!”, e la folla raccolta sotto con la testa in su, a distanza di sicurezza, turisti giapponesi, centurioni romani, scolaresche miste e suore di carità gridano a loro volta: “E bùttateeee!”.