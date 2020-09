Il diritto di parlare, sempre

Il mensile Tempi rivendica per Roberto Formigoni la possibilità, che gli è stata negata dal magistrato di sorveglianza, di intervenire, nel periodo quotidiano in cui può uscire dalla detenzione domiciliare, in un incontro pubblico a sostegno del No al referendum. Per rafforzare la sua opinione, Tempi ricorda che “per anni, ed è solo per fare l’esempio più noto, Adriano Sofri, condannato per l’omicidio Calabresi, ha scritto dal carcere di Pisa su Repubblica, Panorama e il Foglio”.

