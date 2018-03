La direzione Pd vista da Jannacci

Ho ricevuto, con la proposta di commentare. Ironicamente, immagino. Non ci provo nemmeno. Chissà a che grossolane tentazioni cederei. Connessi si vince eccetera. Non c’entra niente, ma mi è venuto in mente Enzo Jannacci, “La fotografia”. “Uhe, no, guarda la fotografia… Io son quello col vino, lui è quello senza motorino”. Lui, Ivan Scalfarotto, è quello senza telefonino.