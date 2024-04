Passioni, canzoni, emozioni. Francesco De Gregori si racconta

Dico un paio di stronzate. Non mi caccia. Azzardo un’amenità su De André. Si imbarazza al mio posto. Scatta in piedi, finge di cercare un libro pur non di non indicarmi l’uscita, offre caffè, divide il fumo. Francesco De Gregori è diventato definitivamente buono? Per scoprirlo bisogna salire al terzo piano di una casa a due passi dal fiume che taglia la città e affidarsi a un ascensore dell’età dei datteri. La ditta che si occupa di mantenerlo in vita si chiama Zimmermann: sillaba più sillaba meno, il vero cognome di Bob Dylan. Oltre la porta, perduto nei segni, con la sigaretta come una matita e la strana luce dentro agli occhi che qualcuno per pigrizia chiamava cattiveria, l’uomo che secondo Gianni Mura ha dipinto le più belle canzoni italiane dell’ultimo quarantennio: “Se mi chiedessero qual è la migliore sarei indeciso tra 6 o 7 titoli, tutti suoi però”. L’ultima, Giusto o sbagliato, il lenzuolo che avvolge Pastiche, il letto a due piazze con Checco Zalone, rivela che esiste sicuramente un uomo migliore, ma che lui non ha preteso di esserlo. “Bastava e basta ancora poco per farmi stare antipatico qualcuno, ma cerco di non farlo vedere. Ho le mie idiosincrasie, a volte pecco di autoironia e magari sono anche permaloso però ho 73 anni e ormai sono incline all’assoluzione nei confronti di me stesso. Ho fatto cose giuste e sbagliate, ma sono arrivato a un punto della vita in cui il senso di colpa per ciò che è accaduto è attutito”. Giusto o sbagliato è un bilancio: “Per niente segreto e tutto sommato prevedibile: ho avuto e spero di avere ancora una vita fortunata. Un mestiere che mi ha permesso di esprimermi, di essere indipendente e libero. Errori, deviazioni, momenti di profonda infelicità ci sono stati e ci sono, ma nella vita certi conti tornano, tornano tutti. Non c’è niente che non torni in tutto quello che ho fatto”.



