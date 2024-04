Checco Zalone & De Gregori, un duo meno improbabile di quanto si possa credere

Che questo matrimonio fosse da farsi era nell’aria già da un po’, perché i due interessati è un pezzo che si annusavano. Il mistero glorioso, ovviamente, stava nella forma che l’evento avrebbe potuto avere, dal momento che Francesco De Gregori e Luca Medici/Checco Zalone sono lo yin e lo yang della canzone italiana, collocabili a due (rispettabili) estremi della nostra scrittura autorale, dove in un caso si fa opera, e nell’altro, operetta. Conoscendoli, invece, la risposta non era difficile: era, ed è, tutta questione di musica, fattore passionale che occupa punti diversi nella personalità dei due – sterminato territorio espressivo per Francesco, e competente passione al servizio del proprio accesso alla popolarità per Checco, uomo dei record del nostro cinema.

