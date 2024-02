I brividi di onnipotenza di una star in ascesa: l'America di Taylor Swift

Taylor Swift non si ferma e buca la cosmosfera del pop. Ai Grammy si aggiudica per la quarta volta il premio al miglior album dell’anno con “Midnights” ed è la regina indiscussa dell’edizione degli Oscar della musica appena andata in scena a L.A., alla guida del plotone di star femminili che hanno sancito che il cielo della musica di consumo oggi è rosa intenso, col contributo di Miley Cyrus (migliore produzione per “Flowers”), Billie Eilish, (migliore canzone con “What Was I Made For?”, dalla soundtrack di “Barbie”) ma anche di veterane come Tracy Chapman, Céline Dion e Joni Mitchell, riemerse dal passato malconce ma salutate da affetto, commozione e gloria.

