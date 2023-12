Sfera, ma basta

Tempismo e suoi diversi prodotti. Il film della Cortellesi veleggia verso incassi favolosi, diverte e commuove il pubblico con la storia di Dè e le sue casarecce variazioni “La La Land”, ma soprattutto con la struggente ricostruzione di come inizi il riscatto di una donna (una per tutte), dal sotto-minimo sindacale del diritto al voto, verso un cielo di conquiste ancora non tutte conquistate. Poi il film s’imbatte nell’omicidio di Giulia e si trasforma – casualmente? No: l’autrice ha raccontato una storia di violenza maschile diffusa e consolidata nella nostra società perché ha creduto fosse il momento giusto per farlo. E il terrificante fatto di cronaca s’è infilato dentro al suo successo e ai discorsi circostanti, come fosse la prova della moltiplicazioni che insegnano alle elementari. Soluzione e prova – insomma il film si trasforma nel contrappunto di una vera tragedia. Probabile che in futuro ricorderemo così, annodate, la Giulia trucidata e la Delia che a bocca chiusa assapora la rivincita sul maschio stronzo, che non si sa come e quanto durerà.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE