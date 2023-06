Paranze di musica. A Napoli riapre il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo

Paranze dei bambini. Le chiamavano così. Ma non montavano sui motorini sparando in aria per marcare con le “stese” un territorio dal fragile equilibrio criminale, né fremevano per associarsi a qualche banda di camorristi adulti. Il portone da cui uscivano le paranze che qui andiamo a raccontare è ancora lì, a poche decine di metri da via SS. Filippo e Giacomo, dove abitava il carismatico Emanuele Sibillo ucciso diciannovenne nel 2015 da una gang rivale, mitizzato nel centro storico di Napoli con la sigla ES17 su un altarino poi smantellato dai carabinieri. S’apriva e s’apre su piazza dei Gerolomini il portone di quelle altre paranze, di fronte all’imponente chiesa attualmente recintata per restauri e alla preziosa biblioteca violata tempo addietro da un infedele direttore. Si trova sul tracciato di via Tribunali, percorso obbligato per le fiumane di turisti che in questa primavera hanno invaso la città azzurrata dalla vittoria del campionato di calcio. Se concedete qualche istante all’immaginazione, da quel portone vedrete sortire ragazzi antichi vestiti con la sottana rossa e il soprabito azzurro, dai 12 ai 20 anni, a gruppetti che si sperdono in varie direzioni. Ciascuno ha tra le mani uno strumento musicale e un’emaciata figura col violino, dall’andatura incerta e il malinconico sguardo, comanda una di queste file. I compagni lo chiamano Jesi dal luogo d’origine. Noi lo conosciamo come “l’incomparabile” Giovanni Battista Pergolesi: a vent’anni è già “mastricello” di questo Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, uno dei quattro che contava la città quando trionfava tra le capitali della musica europea. Lo Jesi, nei registri del 1729, è appuntato come uno dei cinque “Capoparanza” di suonatori di violino e la sua attività concertistica doveva essere intensa, perché il libro delle uscite attesta che dovettero comprargli le scarpe due volte in quattro mesi: il 13 settembre del ’29 e il 31 gennaio 1730.

