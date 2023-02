Il gran momento della musica in streaming, anche per i miti del passato

Consumo e abbonati in crescita, corsa all’acquisto dei cataloghi: ora che la rivoluzione si è consumata, ci si chiede se i notevoli rendimenti della nuova industria musicale siano destinati a durare oppure no

Ora che la rivoluzione dello streaming si è consumata, per capire il funzionamento nuovo e diverso dell’industria musicale bisogna riallineare molti parametri a una visione inedita. Lo streaming musicale infatti – a oggi una cifra planetaria di circa 550 milioni di abbonati paganti, per un flusso annuo nei pressi dei 100 miliardi di dollari – ha radicalmente modificato l’offerta di musica registrata: in sostituzione dello scenario concorrenziale di nuovi prodotti in cerca di acquirenti (la vecchia logica degli album, dei singoli e delle classifiche), è subentrato l’accesso del pubblico all’intero, colossale repertorio della musica di ieri e di oggi, fatto da milioni di prodotti realizzati nell’ultimo mezzo secolo, incluse le ultimissime novità del giorno. Ecco la grande differenza: oggi il vecchio e il nuovo sono accessibili e disponibili esattamente allo stesso modo, Frank Sinatra e i Beatles, Madonna e l’ultimo singolo di Sfera Ebbasta. Un dato che genera uno scenario inedito, nel quale la celebrità, il mito e la qualità dei classici e degli evergreen tornano a rivaleggiare con l’attrattività delle nuovissime uscite e degli artisti emergenti.