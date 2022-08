Nick Cave e il suo regno

Nick compare sul palco con un’ora e dieci di ritardo per il maltempo che si è abbattuto sull’Arena di Verona. Ha il tipico passo felpato da gatto dalle sette vite, vestito Gucci dalla testa ai piedi, quieto e di buonumore. Sembrano passati mille anni da quando la sua entrata in scena incuteva un timore reverenziale, un attimo prima della tempesta: i concerti finivano spesso a botte, era lui che cercava lo scontro con il pubblico, e spesso le prendeva. Con il tempo però l’australiano sembra si sia pacificato, e il pubblico è diventato il suo miglior amico. Lo cerca, lo elettrizza, si fa accarezzare il manto nero e luminoso, per poi scappare via fulmineo. E’ l’ultima vera rockstar che ha saputo reinventarsi per sopravvivere allo showbiz, rimanendo fedele ai fan degli esordi ma conquistando il cuore degli ascoltatori mainstream con canti di dolore, peccato e redenzione, però come se fischiettasse canzonette sotto la doccia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE