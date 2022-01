La musica dell'abbandono dei Thru Collected, la serenità ai tempi del caos

I governanti si rassegnino. Eliminati concerti, club e discoteche, i ragazzi italiani continuano lo stesso ad aggregarsi, ma sovente si sono organizzati a farlo quietamente, senza dare nell’occhio. Stando comunque insieme e trovando altre strade per dar forma all’insopprimibile bisogno di esprimersi e descriversi che è fortissimo attorno a quell’età. Un esempio piuttosto sbalorditivo spunta in queste settimane dalle propaggini di Napoli, sotto forma di un collettivo chiamato Thru Collected, che raduna una dozzina di teenager e ventenni, in ordine sparso appassionati della cosa musicale contemporanea, ciascuno reinterpretandola secondo la propria vocazione, ma poi trovando appunto il modo di collettivizzarla, condividerla, aprirla ai contributi degli altri. C’era capitato di assistere a qualcosa del genere una decina d’anni fa a migliaia di chilometri da qui, quando da Los Angeles mandarono un segnale forte e sexy quelli della Odd Future, una crew che faceva dell’eterogeneità musicale e creativa il proprio segno di riconoscimento, occupandosi di musica, moda, video, poesia e sostanzialmente di stare insieme provando, proprio come dice un verso di un pezzo dei nostri Thru Collected, a “diventare ricco divertendomi”.

