La musica e le ragazze che incendiarono Londra, in un libro di Vivien Goldman

Cominciamo da quelle due foto. Nella prima, 1980, ci sono in posa, tutte insieme sorridenti e orgogliose, le regine del punk/new wave del tempo: Chrissie Hynde dei Pretenders, Debbie Harry dei Blondie, Viv Albertine delle Slits, Poly Styrene di X-Ray Spex, Siouxsie Sioux di Siouxsie and the Banshees e Pauline Black dei Selecter. Seconda foto, due anni prima, 1978, aeroporto di Heathrow, Johnny Rotten, al culmine della bruciante parabola dei Sex Pistols, cammina di fianco alla giornalista che di quel momento iconico è la migliore cronista: Vivien Goldman, che con i suoi pezzi consegna alla storia le gesta di tante effimere band sulle pagine di Sounds, New Musical Express e Melody Maker (tutte magnifiche testate, alcune delle quali nel frattempo passate a miglior vita).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE