La mafia canta le canzoni neomelodiche

La mafia uccide, corrompe e ammorba la società civile. Dovevamo attendere il libro di Gery Ferrara, già sostituto procuratore presso la Procura di Palermo e oggi procuratore delegato europeo, e di Francesco Pitruzzella, analista informatico presso la Procura di Palermo, per scoprirne la vena artistica e scoprire anche che canta, purtroppo solo nel senso letterale del termine. Nel loro libro “La mafia che canta” (Zolfo editore), gli autori ricostruiscono, a partire da dati giudiziari, indagini e documentazione processuale, il legame simbiotico tra la musica neomelodica e la criminalità organizzata, con particolare riferimento alla mafia siciliana. I neomelodici protagonisti cantano in napoletano, a Napoli come a Palermo, a Roma come a Torino, nelle periferie spesso dimenticate delle metropoli italiane. Napoli e Palermo sono unite, come ai tempi del regno delle due Sicilie, in un grottesco e drammatico rigurgito neoborbonico di criminalità organizzata e malaffare che si contrappone allo stato alieno, ingiusto e vendicativo che schiaccia, nella narrazione dei neomelodici, eroi tragici a cui la vita non ha dato possibilità di scelta per condizioni di nascita troppo dure da superare.

