Di Capri e le sue stelle

Sarà accaduto nella tenue allegria di un brindisi di compleanno o per le nozze di qualcuno; in un anniversario che tanto o poco ci riguarda; al termine o al principio di una serata senza intenti oppure densa d’illusioni. Sia come sia una cosa è certa: almeno una volta Peppino di Capri s’è intrufolato nelle nostre vite col motivo di “Champagne”. Si esibì la prima volta nel ’43 come bimbo prodigio per i soldati americani che occupavano l’isola dalla quale lui, Giuseppe Faiella, derivò il nome d’arte; l’ultima si è esibito venerdì 10 settembre nell’ex Base Nato di Bagnoli, che è stata simbolo di Napoli contemporanea come le portaerei dell’Us Navy nel Golfo o il Vesuvio senza più pennacchio di fumo. Perché parlare di Peppino Di Capri, che nel ’43 di anni ne aveva quattro e venerdì scorso ottantadue compiuti, è parlare di una stella fissa sopra diverse generazioni. Una durata artistica ineguagliata attraverso quindici partecipazioni (due vittorie) al Festival di Sanremo e più di cinquecento canzoni interpretate: dai classici napoletani ai twist che lui lanciò in Italia, dai brani confidenziali per piano bar ai pezzi melodici come “Un grande amore e niente più” fino al rap con Gué Pequeno che ha riproposto – guarda un po’ – l’intramontabile “Champagne”.

