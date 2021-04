L'etica del Night

Jack London, Mister Fantasy, Il Sabato Italiano, la Roma da bere, Keith Richards, Kind of blue, il gossip, i quadri. Conversazione con Sergio Caputo

Alcune canzoni di Sergio Caputo sono un filtro, ti fanno un incantesimo, ti convincono a cambiare tutto, solo una volta o tutta la vita, prima che l’estate sia finita. Hanno uno slancio unico e specifico, che non ha niente a che fare con l’odioso inspiring e che è quella libidine inquieta che ti fa chiedere: vivo davvero, amo davvero, metto la giusta quantità di gin nel Negroni, vedo abbastanza i miei amici, quanti desideri ho dimenticato, perché non ho ancora comprato una vestaglia di seta, so parlare con i tassisti, mi piace ancora perdere le giornate, alla fine di quante delle mie notti mi viene da dire “La vita è bella, ciao, merci bocù”?