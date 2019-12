La storia del "Glenn Miller Sound"

Settantacinque anni fa, il 15 dicembre del 1944 il maggiore della United States Army Air Forces Glenn Miller all’età di 40 anni scomparve nella Manica. Letteralmente: l’aereo da trasporto UC-64 Norseman su cui viaggiava partì dall’aeroporto della Raf Twinwood Farm a Clapham, nei pressi di Bedford, ma non arrivò mai a Parigi. Come disperso in guerra, Glenn Miller ebbe la Bronze Star alla memoria, e a lui nell'aprile del 1992 fu dedicata una lapide nel cimitero nazionale di Arlington. Un eroe molto sui generis, dal momento che in realtà non combatté mai. Eppure il suo impegno rappresentò uno dei più grandi sforzi che un singolo individuo potesse dare alla vittoria sul nazismo, e lui stesso è di fatto una delle massime icone della liberazione dell’Europa. Probabilmente, la maggior parte dei giovani non sa chi è. Però basta sentire le prime note di una delle sue canzoni, per riconoscere subito quella musica che a parte simboleggiare l’arrivo degli alleati ha anche dato origine al tipo di colonna sonora che oggi domina in occidente.