La lunga marcia. IV Edizione dell'“Osservatorio donne e moda”

Vale di più la prima posizione di Miu Miu nell’indice dei marchi più desiderati del mondo stilata ogni trimestre da Lyst o la certezza che i designer di genere maschile continuano a dominare il mercato della moda? Ha senso mettere in luce che Miuccia Prada, in coppia con Raf Simons, è tornata a dominare le tendenze e lo ha fatto in modo tangibile, visto che il gruppo Prada ha registrato una delle poche trimestrali a doppia cifra, del primo trimestre dell’anno, mettendo a segno una crescita del 16 per cento, quando un’altra star mondiale come Phoebe Philo continua a non voler tornare a lavorare in seno a un’azienda? E perché nessuno ha sottolineato che gli straordinari risultati di Miu Miu, +58 per cento in un anno, sono stati ottenuti da una donna nemmeno quarantenne, Benedetta Petruzzo, peraltro divenuta mamma da poco tempo? Eppure, il suo esempio sarebbe di grande ispirazione per le tante giovani che approcciano questo settore consapevoli che certi risultati e certe posizioni, a partire proprio da quella di Petruzzo, cioè quel genere di carriera manageriale che porta alla poltrona di amministratore delegato e che, nel suo caso come in altri, parte dall’analisi e dalla consulenza in banche d’affari, siano loro precluse a meno di non rinunciare a farsi una famiglia.

