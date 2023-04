Donne e lavoro nella moda e nel lusso. Arriva la III edizione dell'Osservatorio PwC-Il Foglio della Moda

Il 3 maggio a Milano presentazione dei dati della nuova ricerca annuale. Ecco il panel dei relatori e come assistere all’evento

Moda, sostantivo femminile, gestito al maschile. Che cosa è cambiato ai vertici delle società italiane del settore nell’ultimo anno? Quali posizioni sono state raggiunte dalle donne, che pure rappresentano circa il 70 per cento delle acquirenti di moda? I dati e le prospettive, italiane e internazionali, verranno svelate il prossimo 3 maggio a Milano, per la Terza Edizione dell’”Osservatorio Donne e Moda” promosso da PwC Italia e il Foglio della Moda, inserto mensile del quotidiano dedicato alla cultura e all’industria del settore.

In quest’occasione verrà presentato l’aggiornamento della ricerca annuale “La moda e il lavoro femminile” condotta da PwC Italia con la collaborazione delle principali associazioni di settore. L’appuntamento, giunto alla terza edizione, è già diventato un punto di riferimento per la moda e un’occasione molto attesa di confronto, che ha sempre previsto anche importanti presenze istituzionali.

L’evento si svolgerà in presenza per un numero limitato di partecipanti presso lo Spazio Lineapelle di piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, partner e promotore dell’iniziativa, e verrà trasmesso in live streaming sui canali social di PwC Italia, sul sito e sul canale YouTube del Foglio Quotidiano.

Ecco i partecipanti:

Saluti di benvenuto:

Claudio Cerasa, Direttore Il Foglio Quotidiano

Fulvia Bacchi, direttore generale di UNIC e ceo di Lineapelle

Saluti istituzionali

Eugenia Roccella, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia

Diana De Marchi, presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili, Comune di Milano

Apertura

Fabiana Giacomotti, Curatrice “Il Foglio della Moda”

Donne e Moda: i risultati della ricerca

Erika Andreetta, Partner PwC Italia ed EMEA Fashion & Luxury leader

L’evoluzione del gender gap in Italia e nel settore moda

Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana, vicepresidente Altagamma

Elvira Marasco, presidente Associazione W20

Linda Laura Sabbadini, Chair W20 Italy, direttrice centrale ISTAT

Special guest

Angela Missoni, Rosita Missoni, Margherita Maccapani Missoni

Testimonianze

Roberta Benaglia, ceo Style Capital sgr

Giovanna Ceolini, presidente Assocalzaturifici e MICAM

Simone Dominici, ceo Kiko Cosmetics

Giovanna Furlanetto, presidente Furla

Mena Marano, ceo ARAV Group