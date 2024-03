Che cosa rappresenta l'agorà della moda per la Generazione Z? Lo domandiamo ai ventenni

Generazione mycore (sono tutto io). Abbiamo scoperto molte idiosincrasie nell’ambito dello stesso segmento o dello stesso brand (borse di Fendi sì, abiti no; Max&Co sì, Max Mara no) e una rivendicazione: il vintage, dicono, è roba loro

Ohi-core, ohi-core mio. Non c’è più scampo: per la Generazione Z, ovvero i nati tra il 1995 e il 2010, aggiungere il suffisso “core” a una qualsiasi parola, la rende un sinonimo di atteggiamenti diffusi e condivisi da gruppi - sia pure ristretti e però ritenuti autorevoli - che dettano legge nei comportamenti, nei gesti, nei gusti e nel modo di vestire. Dal “Cottagecore” (l’estetica che enfatizza la semplicità rurale: mette la camicia da notte della nonna, inneggia all’analogico ma lo fa nei reel su Instagram) al “Barbiecore” (tendenza che legittima come vestirsi di rosa dalla testa ai piedi ed esser bionda è comunque una scelta femminista), dal “Regencycore”, per chi ha ama le atmosfere da cioccolatini Quality Street e l’Inghilterra del periodo georgiano tipo Bridgerton, fino al “Balletcore”, al “Monochromaticore”, al “Mermaidcore”, al “Normcore”, perfino al “ChildhoodNostalgiacore”, al “RomComcore” e qualsiasi altro neologismo, peraltro grammaticalmente scorretto, che si metamorfizza in hashtag nella famigerata colonna a destra “Per te” di TikTok.