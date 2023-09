A Milano

Ciclisti in corteo e gambaletti. Inediti parallelismi alla Fashion week

Gambe a vista ovunque, culotte a vita alta, giacche lunghe, in un raffinamento dello stile già adottato dalle più giovani ma anche per mostrare al meglio gli elementi delle collezioni. Primo bilancio (Fendi, Cucinelli, Prada, Emporio Armani) in attesa di Gucci