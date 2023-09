Edicole, piazze, palazzi e fiori dappertutto. Così i grandi marchi si prendono Milano

Come il take over della città? In che senso? Ma non è una cosa della finanza?”, si stupisce il collega uso alle scalate delle aziende, molto meno alla trasformazione appropriativa dei palazzi, delle edicole, dei caselli doganali dei tempi di Napoleone I, dei chioschetti dei fiorai, che è invece quello che sta succedendo in questi giorni di Milano Fashion Week per opera dei grandi ma anche piccoli (anzi “up and coming”) marchi della moda. La moda, per la quale pure si prevede un rallentamento che Brunello Cucinelli ritiene “fisiologico” dopo il rimbalzo post Covid e a dispetto dell’inflazione in crescita in tutto l’Occidente, porta in città un fatturato indotto di 80 milioni, e comunque molto entusiasmo partecipativo. Le sfilate continuano a essere un momento di lavoro, ma lo strapotere di TikTok, almeno sul fronte della comunicazione (no, non si vende con i balletti), hanno convinto quasi tutti i marchi a produrre iniziative e appuntamenti per un pubblico più ampio rispetto a quello di un tempo, se non del tutto libero di sostare e come logico postare a piacimento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE