Viaggio nell'universo dei giovani stilisti. E delle mille trappole che devono schivare

Frequentare i giri giusti, ma anche consegnare la merce per tempo. Trovare un produttore che non rifiuti i tuoi ordini limitati e buyer che non ti usino come paravento per arricchirsi col parallelo.

“They didn’t see us coming”. “Non ci hanno visto arrivare”. Sia Giorgia Meloni, sia Elly Schlein, la leader del governo e quella dell’opposizione, hanno citato come riferimento nei discorsi ufficiali il titolo dello stesso libro, They didn’t see us coming, di Lisa Levenstein. Si può dire lo stesso per i designer indipendenti italiani: non ci avete visto arrivare. Ma siamo decisi a rappresentare un Paese che rifugge dagli stereotipi ed è non solo capace di fare cose belle, ma di elaborare belle idee, forti di grandi competenze tecniche e artigianali e in grado di elaborare estetiche universali.