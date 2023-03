“L'arte della moda”, a Forlì in mostra duecento anni di rivoluzioni attraverso il gioco tra abiti, artisti e stile 

Gli occhi della dama sono tondi e acuti come puntaspilli, non v’è dubbio che famigliari e contemporanei l’avrebbero riconosciuta da quelli, anche senza tutto il resto intorno. Hayez ci sapeva fare. Però rimane l’impressione, furtiva, che quel “tutto il resto” per Hayez contasse eccome, e non solo il nome: Sarah Louise Strachan Ruffo di Motta e Bagnara, vale a dire la famiglia committente, gente da haute couture; ma soprattutto l’abito, quelle ampie trine e balze color perla, quello scialle nero abbandonato sul rosso della spalliera. E i boccoli alla moda romantica. Sarebbe stato sufficiente l’abito, anche senza il nome, per varcare la porta dell’arte e della storia. La moda e l’arte, non il nome. Maria Antonietta “en Gaulle” la riconosciamo comunque, anche prima di rivederla condotta al patibolo in una vestina candida che sa già di Direttorio (dettare stile anche dalla ghigliottina, voilà). Ma dietro l’inchino dei pennelli di Élisabeth-Louise Vigée Le Brun, viene naturale pensare che se ci ricordiamo di quel ritratto è per il cappello di paglia piumato di tortora (ma non lo aveva già indossato Madame du Barry?), per l’abito bianco di tulle, per i fiori ton sur ton e per quel nuovo modo di portare i capelli. E’ questo che varca il tempo, molto più del nome di una regina. E il volto di quella signora già autunnale, “all’uscita del labirinto”, potrebbe nemmeno esserci, così come non è tramandato il nome. Resta soltanto quel lucente abito color cobalto, a balze, e quel grazioso cappellino che George van der Mijn ha immortalato indosso alla sua involontaria e sconosciuta mannequin. La moda, l’abbigliamento, i capi di vestiario e gli oggetti personali sono fin dall’antichità il modo con cui donne e uomini vogliono occupare lo spazio attorno a sé, disegnare e marcare il loro stare nel mondo, e per secoli nei ritratti sono stati un agognato lasciapassare per la storia. Dopo tanto tempo, mentre sopravvive lo splendore di quei tessuti e di quei colori, la maestria di quei tagli e ricami, è straordinario accorgersi che il lasciapassare per la storia, attraverso l’arte, l’ha ottenuto la moda, molto più dei suoi provvisori interpreti e indossatori. Del resto anche il Signor Ewan Mackenzie, ritratto nel 1902 da Luigi De Servi a Genova, sarebbe per noi uno sconosciuto se non per l’abito di lino bianco, la cravatta a ricami, il sigaro e il pince-nez: i segni di una regalità borghese che oltrepassa le biografie. E in fondo anche quella “Giovane sposa” in tunica blu su sfondo di città metafisica, dipinta a inizio degli anni Venti da Ubaldo Oppi, potrebbe non essere esistita: l’arte ci ha tramandato soltanto un abito e l’esprit du temps.

