Intervista a Cecilia Matteucci Lavarini: "Eccentrica? Non ho mai messo un tailleur grigio"

Al telefono, la voce gentile di Cecilia Matteucci Lavarini diventa all’improvviso stentorea quando si tratta di parlare con un giornalista che la molesta sul portatile e di cui (“mi scusi, ma di lei non ho mai sentito parlare: chi è?”), finora ignorava l’esistenza. “Allora: inizi il pezzo così. Deve rinnovare i miei ringraziamenti a Bulgari per aver allestito, in modo meraviglioso, centotrentuno miei pezzi della mia collezione, dagli anni Venti a oggi, in dialogo con le straordinarie evoluzioni dell’arte orafa della maison esposti dentro due musei che rappresentano la storia d’Italia: Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia”. In realtà, di museo lei ne vorrebbe uno tutto per sé, come sostiene le era stato promesso – due stanze a suo nome “per l’eternità” nella Galleria del Costume di Palazzo Pitti a Firenze –, dall’ormai ex sovrintendente Cristina Acidini. “Ma controlli, controlli pure: la Galleria è chiusa da tempo e chissà per quanto tempo ancora”. Nel frattempo, Matteucci Lavarini inganna l’attesa viaggiando da una città all’altra e comprando vestiti fantasmagorici, meravigliosi, vintage o anche contemporanei, frequentando le aste ma con un occhio attento anche ai mercatini e alle raccolte di privati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE