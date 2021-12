La fabbrica dei fashion like

Le sfilate non bastano più, le aziende produrranno sempre più eventi a fini social, lavorando su immagini e linguaggio. Come rivela la prima edizione dell’Osservatorio della Reputazione Online di KP16 e Comin&Partners. Un nuovo appuntamento semestrale per i lettori del Foglio della Moda

È inutile sperarlo, come tanti che lamentano di sentirsi “in servizio permanente effettivo” per i brand che, ogni settimana, organizzano eventi a fini di storytelling sui social. Le settimane della moda come le conoscevamo in epoca pre-Covid non torneranno più. Chi contava che - con il rientro di Gucci nella Fashion Week milanese, annunciato l’altra settimana dal ceo Marco Bizzarri, e il licenziamento in tronco di Daniel Lee dalla cerica di direttore creativo di Bottega Veneta, che sfilava senza preavviso ovunque gli cogliesse vaghezza - tutto sarebbe tornato come un tempo, cioè con tempi e modi pianificabili, sta sbagliando a fare i propri conti, e anche di parecchio. Il ritorno dato dagli eventi e dalle iniziative sui social, oggi, è tale, e talmente importante, che nei prossimi anni, li vedremo moltiplicarsi in proporzione geometrica.