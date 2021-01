La scelta controcorrente di Bottega Veneta che spegne i social

Bottega Veneta in un mondo senza like è un sogno di liberazione che nessuno osava immaginare. La nota casa di moda con sede a Montebello Vicentino non ha rilasciato dichiarazioni sulla chiusura, lo scorso 5 gennaio, dei suoi account Instagram, Facebook e Twitter e questo dà adito a una dietrologia che, naturalmente, lascia il tempo che trova. Ma consentiteci di speculare e indugiare nell’idea che un’alternativa al modus operandi corrente è possibile, non invischiata nella logica dei social media che ha promosso il presenzialismo a valore in sé.

