Acuto, talvolta sciatto, Pierre Cardin finì per firmare ogni cosa gli capitasse a tiro

Vorremmo poter scrivere cose meravigliose di Pierre Cardin nato Pietro Costante Cardin, il couturier della “robe bulle” e di quel sogno che si chiamava Space Age, morto poche ore fa a novantotto anni all’ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, il sobborgo dei parigini chic dai tempi di Victor Hugo. Vorremmo dire che l’allievo di Elsa Schiaparelli e di Christian Dior fu il primo a immaginare la moda unisex, a vestire i Beatles in tour, ad aprire un negozio in Giappone e non aggiungere altro.

Pubblicità

Pubblicità