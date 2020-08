Armina l’armena e la dimostrazione che la moda arriva sempre dieci anni prima

Si dovrebbe rendere grazie in eterno a Gucci perché con una sola scelta iconica, con un solo casting, ci ha liberato dalla noia abissale di occuparci di body shaming e anche delle campagne anti body shaming. Almeno qui in Italia, il paese meno dotato di occhi dell’occidente (poi chiedetevi perché i musei vanno male). Quest’estate – mentre in altri luoghi del mondo con occhi più svelti sono alle prese con altri shame e proud e matter – in Italia è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.