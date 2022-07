Ministri in lotta sul motore a scoppio

Per Giovannini, vale lo stop del 2035. Per Giorgetti e Cingolani no. Sarebbe utile sapere cosa pensa il governo della più importante partita industriale europea

Qual è la posizione del governo sul bando del motore endotermico nel 2035? Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha detto ieri a Repubblica che “il 2035 è una scadenza su cui c’è la convergenza di tutti”. Anzi, “si è scelta la strada del realismo indicando il 2035 come obiettivo e il 2026 come data intermedia per un chek-up”. Quindi, secondo Giovannini, il governo era ed è favorevole allo stop. Bisognerebbe farlo sapere al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il quale alla vigilia del Consiglio Ue del 28 giugno dichiarava: “In Europa si sta allargando il fronte dei paesi che preferiscono un passaggio graduale, più moderato; è bello accelerare, ma in politica bisogna saper anche tirare il freno”. Per questo, l’Italia avrebbe chiesto di rinviare la scadenza al 2040.