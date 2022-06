La versione di Giorgetti: "Non esiste solo l'elettrico! Così si va verso l'eutanasia industriale"

Sta nascendo il partito dei ministri “te lo do io l’elettrico!”. Sono ministri che ne hanno le scatole piene dell’ideologia e che si schierano per la neutralità (tecnologica). Sono ministri che la “fanno realista” e anche all’idrogeno! Sentite cosa dice Giancarlo Giorgetti, il ministro dello Sviluppo Economico, della Lega, dopo la decisione presa dal Parlamento europeo di vietare la vendita di auto a benzina e diesel dal 2035: “Il voto? Una delusione. Una decisione ideologica, miope che ignora la realtà industriale dell’Italia. Non mi stancherò mai di dirlo. Il futuro non è solo elettrico”. Per un momento ha sperato perfino nella sinistra. “Fino all’ultimo speravo che prevalesse, in certi deputati del centrosinistra, la preoccupazione per le ricadute negative sull’occupazione. E’ mancata la consapevolezza del momento che stiamo vivendo”. E non si dica che non vogliono un mondo pulito, che tifano il “nero carbone”.

