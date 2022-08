Essere onesti con i cittadini sulle bollette e detassarli. Sarà dura

Al direttore - Meno di trenta giorni ci separano dalle elezioni. Alcune cose devono accadere prima per consentire alle imprese (cartarie e non) di non compromettere definitivamente la propria competitività e di rimanere al servizio del paese come un settore essenziale, come nel 2020 all’inizio della pandemia e come ribadito dalle linee guida dell’Ue sugli aiuti di stato. Con prezzi del gas a 290 euro per Mkwh, fatalmente, molte aziende che si sono fermate in agosto non ripartiranno per l’impossibilità di trasferire tali costi sull’intera filiera. A questa emergenza, va aggiunta quella straordinaria e impossibile da affrontare per delle imprese “gasivore”: la mancanza di offerte per rinnovare i contratti del gas per il prossimo anno termico, che inizia a ottobre. Ciò mentre le imprese lottano nel mercato alla ricerca di commesse per il prossimo autunno. E’ un’ulteriore emergenza di questi giorni, che coinvolge certamente le istituzioni, ma che non può vedere estranee tutte le forze politiche. Il governo in questo periodo ha creato il contesto giusto per non rimanere indietro e, anzi, per fare tanti passi avanti, non solo con specifiche misure, ma con un’autorevolezza senza pari. Pur in una situazione di crisi, si sta “correndo il rischio” di concretizzare l’idea di fare dell’Italia un hub energetico, grazie ai tanti accordi conclusi dall’Italia e ai due nuovi rigassificatori. Ma le due emergenze energetiche di questi giorni sono un prezzo del gas troppo alto, al di là di ogni limite immaginabile, e la mancanza di offerte sui tavoli aziendali per rinnovare i contratti, nonostante l’instancabile ricerca da parte delle imprese. Su questo si gioca la sopravvivenza di interi comparti industriali. Ormai Ferragosto è passato (come una sorta di Natale estivo). Due proposte da realizzare con rapidità entro il mese: un price cap europeo e un sistema di garanzia pubblica che spinga i fornitori a presentare le offerte per i rinnovi dei contratti del gas.

Massimo Medugno



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE