Tre test per una politica antisovranista e uno anche per Draghi

Al direttore - Le assicuro, caro Cerasa, che ho letto più volte il programma del Terzo polo perché non credevo ai miei occhi. Alla fine mi sono persuaso di aver capito bene. Nel programma il tema pensioni – lo stesso che ossessiona il dibattito politico e sindacale da anni – viene trattato in modo marginale, come se non fosse una priorità. A parte che i mille euro al mese non sono neppure presi in considerazione, non vi è alcun cenno al “superamento” della riforma Fornero, né a una truffaldina “flessibilità in uscita” che dissimula l’anticipo del pensionamento e neppure alla cosiddetta pensione di garanzia per i giovani. Per quanto riguarda il lavoro, la prima preoccupazione è rivolta al mismatch tra domanda e offerta di lavoro; non vi è traccia del consueto piagnisteo sulla precarietà, ma si chiede una “flessibilità regolata”. Si propongono modifiche ragionevoli del Reddito di cittadinanza, insistendo molto sulla formazione dei beneficiari per renderli occupabili. Infine vengono criticate due misure come il decreto Dignità e l’abolizione dei voucher, che avrebbero prodotto effetti negativi nel mercato del lavoro. Chapeau!

Giuliano Cazzola

