La mozione Maxibon e il Pd. Il flop dello sciopero a scuola: solo il 6% di adesioni. Segnali

Al direttore - “Se Draghi incarna la stabilità dell’Italia, cosa vera, non è un’incoscienza assoluta spingerlo a restare nel palazzo politico più instabile del paese?”. Scrive bene, caro direttore: per Draghi e per l’Italia, sette anni al Quirinale sono meglio di uno a Palazzo Chigi. E lei ha ragione nel ricordare tutti i poteri che la nostra Costituzione assegna al capo dello stato. Una garanzia (nelle mani giuste). Aggiungo alle sue ragioni una preoccupazione in più. Si apre un periodo complicato per il nostro paese, inevitabilmente: il debito cresce e l’inflazione pure. Con questi fondamentali, la speranza di non deragliare nei prossimi anni dipende da come saranno riformate le regole europee. E la riforma dell’Europa dipende a sua volta, in buona parte, da quanto affidabile ed europeista sarà percepita l’Italia: nel medio periodo e non solo nel breve. Ora, ipotizziamo che al posto di Draghi venga eletto un presidente espressione del centrodestra (perché questo è l’esito più probabile, al momento, in alternativa). Premier rimarrà Draghi, naturalmente. Ma per quanto? Le elezioni si avvicinano. E il centrodestra a trazione sovranista, i cui due principali partiti – non uno, ma tutti e due – sono alleati in Europa con le formazioni di estrema destra, sarà a quel punto ancora di più favorito. E dopo le elezioni, come è giusto se vincerà, esprimerà anche il premier (addio Draghi). Che ne sarà a quel punto della riforma dell’Europa? Che ne sarà del nostro Belpaese? No. Meglio fare le cose per bene, con linearità, prudenza e raziocinio. Meglio scegliere per il Colle più alto la persona di maggior prestigio e che più lo merita. E magari, utilizzare queste larghe intese e il tempo che ci rimane da qui al voto per completare alcune riforme bipartisan volte a far funzionare meglio il sistema Italia e a rafforzare le istituzioni della democrazia liberale. Fra queste, anche la legge elettorale, tanto più necessaria dopo il taglio dei parlamentari. Poi, che si voti: si riapra il confronto fra destra e sinistra, la dialettica democratica, senza più il rischio di pericolose derive.

Emanuele Felice, già responsabile Economia del Pd

