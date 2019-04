“Ho sempre appoggiato il M5s ma il reddito di cittadinanza mi ha fatto capire il mio errore”

Al direttore - Ho 44 anni, non lavoro da 3, appoggio il M5s da quando é nato 12 anni fa ed ora con questo reddito di cittadinanza ho capito l'incompetenza e incompatibilità con le mie idee.

In 30 anni ho fatto sacrifici per mettere da parte soldi, non ho comprato case per non avere rapporti con le banche per fare mutui, non ho comprato auto nuove per non buttare soldi, non ho mai scommesso, non mi sono mai drogato, né speso i soldi in prostitute, né regalato oro alle mie fidanzate o fatto matrimoni milionari. Molte persone al contrario hanno speso tutto e molti continueranno a spendere tutto ed avranno sempre il conto corrente a zero. Loro avranno il reddito. Io no. Anzi peggio ancora, loro avranno posti di lavoro e corsi dallo Stato, io sarò messo alla fine del carro.

Grazie M5S Grazie Beppe Grazie Casaleggio.

Paolo Leonardi