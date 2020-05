Il pasticcio italiano sulle mascherine a 50 centesimi

Italia: cresce il sentimento anti-europeo

Parigi, 13 mag - (Agenzia Nova) - In Italia cresce il sentimento anti-europeista. Lo scrive il quotidiano francese “Libération”, spiegando che gli italiani rimproverano a Bruxelles la mancanza di solidarietà dimostrata durante la crisi sanitaria provocata dal coronavirus. Mentre il governo italiano chiede all'Ue la mutualizzazione del debito attraverso la creazione dei coronabond, i paesi dell'Europa del nord si mostrano contrari, esasperando gli animi nella Penisola. “Gli italiani si sentono sempre meno europei, sempre più delusi dall'eurozona. È una tendenza che dura da molti anni”, afferma il politologo Ilvo Diamanti. “Il Covid-19 ha accentuato questa euro-disillusione e alimento una sentimento che spinge a guardare al di là dell'Ue”, aggiunge. Al momento, però, i partiti nazionalisti come la Lega e Fratelli d'Italia non riesco a trarre profitto da questa tendenza. Il primo, guidato da Matteo Salvini, è sceso al 27 per cento dei voti mentre il secondo, che ha a capo Giorgia Meloni, è al 13 per cento.

Il commissario Ue Gentiloni, crisi è “opportunità storica”

Parigi, 13 mag - (Agenzia Nova) - La crisi sanitaria provocata dal coronavirus “è anche un'opportunità storica” per l'Unione europea in quanto vengono creati nuovi strumenti, come ad esempio il programma Sure, destinato a contrastare la disoccupazione, che era sul tavolo “da otto o dieci anni”. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano francese “Le Figaro” Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici. In merito al piano di rilancio, Gentiloni spiega che ci sarà bisogno di “sovvenzioni”. “Certi settori e certe zone geografiche avranno bisogno di questa solidarietà. Per ragioni macroeconomiche dobbiamo limitare anche i prestiti per non aumentare il debito dei paesi che erano già i più indebitati e in parte anche i più colpiti da questa pandemia”, afferma l'ex presidente del Consiglio italiano. “Sono più ottimista rispetto a qualche settimana fa perché il mix prestiti e sovvenzioni è compreso meglio”, aggiunge il commissario. Il piano, dichiara Gentiloni, “deve essere lanciato nei prossimi mesi”. “La ripresa comincerà nei prossimi mesi – continua – Se lasciamo la divergenza e gli squilibri del mercato unico installarsi per un anno, sarà più costoso e molto più difficile attenuare l'impatto. Se c'è urgenza, è anche a causa degli obiettivi strategici che la Commissione ha fissato all'inizio del suo mandato, a cominciare dal Patto verde”. Il commissario spiega poi che “a causa della crisi potremmo perdere fino a 800 miliardi di euro di investimenti privati nel 2020 e nel 2021”. In merito alle raccomandazioni riguardanti il settore del turismo che verranno presentate oggi dalla Commissione europea, Gentiloni spiega che riguarderanno “le misure di sicurezza nei trasporti, gli alloggi e i luoghi di vacanze”. “Vogliamo aiutare gli stati membri a riaprire le frontiere di Schengen in modo progressivo e coordinato. E lavoriamo duramente per evitare le differenze di trattamento da parte di di certi stati membri nei confronti di altri”.

Il piano del governo per le mascherine a 50 centesimi è un flop