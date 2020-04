Ue: commissario Economia Gentiloni, necessario affrontare insieme crisi Covid-19

- In Europa dobbiamo condividere l'impegno ad affrontare tutti insieme la crisi sanitaria provocata dal coronavirus. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano francese “Les Echos” il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. “Questo implica mettere degli strumenti in comune, premunirsi contro i rischi di divergenze economiche, aiutare i settori e le regioni che ne hanno più bisogno”, spiega Gentiloni, sottolineando che “utilizzare le risorse europee in modo differenziato per aumentare la convergenza economica è sempre stata la missione del bilancio europeo”. “Le divisioni degli ultimi anni si conoscono: alcuni dicono che il rischio non è abbastanza condiviso, altri che non è stato abbastanza ridotto – continua il commissario - Questa volta il dibattito è un altro. Non è più una questione di condizionalità per sostenere un paese. Non è il comportamento di un singolo stato isolato ad essere in causa. Siamo tutti colpiti dalla crisi, e in proporzioni massicce. Dobbiamo quindi dare una risposta comune a una sfida comune”. L'ex presidente del Consiglio spiega che il patto di stabilità è stato sospeso a causa dell'emergenza in corso e al momento non è possibile sapere quando verrà ripristinato. Ma “al di là del contesto attuale, resta assolutamente necessario che gli Stati abbiano una strategia per ridurre il loro debito”, afferma Gentiloni. Secondo il commissario europeo, il piano di rilancio economico “dovrà rispondere a tre missioni. Prima di tutto rafforzare la resilienza delle nostre società attraverso le spese sociali, questo significa sostenere l'impiego, lottare contro la povertà, investire nella salute o nell'educazione. In seguito dovremo rimanere focalizzati sui nostri obiettivi strategici che sono la sostenibilità ambientale e l'investimento nell'innovazione e il digitale”, afferma il commissario, aggiungendo come terzo punto un “obiettivo macroeconomico”: “senza mutualizzare i debiti del passato bisogna colmare le differenze tra settori o regioni per evitare di aggravare l'indebitamento degli Stato alle finanze pubbliche meno robuste”.