Il centro e il sud si preparano a una crescita dei contagiati

Italia primo paese al mondo per numero di morti

Parigi, 20 mar 08:37 - (Agenzia Nova) - Con più di 3.400 morti a causa del coronavirus, l'Italia è diventato il paese più colpito al mondo, superando anche la Cina, da dove è partita la pandemia. Lo scrive il quotidiano francese “Libération”, spiegando che il periodo di confinamento della popolazione potrebbe prolungarsi. Nel paese “la situazione è fuori controllo” afferma Enrico Bucci, biologo all'università di Philadelphia, secondo il quale il numero di contagi è superiore ai 17.713 recensiti il 18 marzo scorso. “Gli ospedali sono sul bordo dell'implosione, rimandano a casa molte persone che presentano sintomi senza fargli i test”, spiega l'esperto. Solamente la Lombardia ha registrato 2mila decessi. I comuni di Bergamo e di Brescia sono i più colpiti. Le autorità sanitarie stanno preparando un ospedale con 400 posti letto nella Fiera di Milano.

Perché tante vittime per coronavirus

Londra, 20 mar - (Agenzia Nova) - Il totale delle vittime per la pandemia di coronavirus in Italia è aumentato ieri, 19 marzo, a 3.405, superando i morti in Cina e dando al paese il triste primato mondiale del maggior numero di decessi. Per il quotidiano britannico "The Telegraph", l'elevata mortalità da coronavirus che si registra in Italia dipende da diversi fattori. In primo luogo, il paese ha l'aspettativa media di vita più alta al mondo dopo il Giappone. Pertanto, gli anziani costituiscono una percentuale sostanziale della popolazione. Secondariamente, negli ultimi anni, il Servizio sanitario nazionale (Ssn) ha subito pesanti tagli e ora fatica a fronteggiare l'emergenza. Infine, in Italia le autorità sanitarie utilizzano criteri di registrazione delle cause di morte differenti dagli altri paesi dell'Ue.