Tanto fragile, quanto solido: il Conte bis visto dalla stampa estera

Salvini e le Sardine in lotta per l'Emilia-Romagna

Londra, 24 gen - (Agenzia Nova) - Con un reportage da Bibbiano, il paese in provincia di Reggio Emilia al centro dello scandalo di presunti abusi sui minori, il quotidiano britannico "The Times" torna sulla campagna per le elezioni regionali che si terranno in Emilia-Romagna il 26 gennaio prossimo. In particolare, il "Times" si concentra sul carattere populistico della propaganda del leader della Lega, Matteo Salvini, e pare simpatizzare per il movimento delle Sardine.

Le polemiche per la citofonata di Salvini a una famiglia tunisina

Parigi, 24 gen - (Agenzia Nova) - In occasione di una visita a Bologna, organizzata nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio prossimo, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha citofonata a una famiglia tunisina per chiedere se spacciasse sostanze stupefacenti. Un gesto, scrive il settimanale francese “Le Point”, che ha provocato un'ondata di polemiche in Italia. L'ambasciatore della Tunisia a Roma, Moez Sinaoui, si è detto “costernato dal comportamento imbarazzante di Salvini” e ha definito l'episodio una “provocazione senza nessun rispetto per un'abitazione privata”. La famiglia tunisina si sarebbe già rivolta a uno studio legale per valutare un'eventuale azione legale nei confronti del leader della Lega.

Fallisce la lotta al traffico di esseri umani

Londra, 24 gen - (Agenzia Nova) - L'Italia sta perdendo la lotta contro le organizzazioni criminali di trafficanti di esseri umani. Lo afferma il quotidiano britannico "The Guardian", riferendo che in Sicilia sono stati scarcerati cinque cittadini eritrei accusati di tratta di migranti. Per il "Guardian", l'episodio dimostra come, nonostante la grande esperienza nella lotta alla mafia e l'ampia collaborazione ricevuta a livello internazionale, gli investigatori italiani continuino ad arrestare persone innocenti e non riescano invece ad arrivare ai capi delle reti di trafficanti, le cui attività continuano senza danni.

Il paese è di nuovo sull'orlo del precipizio politico

New York, 24 gen - (Agenzia Nova) - "Bloomberg" dedica un articolo alla situazione di affanno del governo politico italiano, dopo le dimissioni del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dalla carica di capo politico del Movimento 5 stelle (M5s), e la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di non presenziare all'annuale Forum economico di Davos. L'esecutivo si prepara alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, che potrebbero culminare in una clamorosa sconfitta del Partito democratico (Pd), e alla battaglia per la successione all'interno del M5s. La fragilità del governo, scrive "Bloomberg", rappresenta però paradossalmente anche l'asso nella manica del premier Conte: di fronte alla prospettiva di una sconfitta elettorale, la fragile maggioranza appare determinata ad evitare le elezioni anticipate.

Parma, riesumate le spoglie di Alessandro Farnese

Londra, 24 gen - (Agenzia Nova) - Nella basilica di Santa Maria della Steccata a Parma, una squadra del Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri (Ris) ha riesumato le spoglie di Alessandro Farnese, duca di Parma e Piacenza dal 1586 al 1592, celebre condottiero al servizio del re di Spagna Filippo II. Come riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph", le analisi sulle spoglie intendono stabilire se Alessandro Farnese venne avvelenato, come si sospettò già alla sua morte.

